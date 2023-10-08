政情：強制的士設電子支付 可免卻內地客搭車苦

嚴剛倡修例 未來普及其他公交 政府建議修例改善的士服務，包括引入車隊制及增設司機違例記分制等，相關草案已完成首讀及二讀，並進入法案委員會審議階段。不過，為便利人數眾多嘅訪港內地遊客，議員嚴剛去信立法會交通事務委員會，建議政府修例，強制全港所有的士均須增設電子支付設備，之後再考慮普及至巴士、小巴、渡輪、電車等公共交通工具。

嚴剛去信立法會交通事務委員會主席陳恒鑌，希望委員會列入待議事項，並轉交當局參考。佢喺信中提到，隨着香港社會經濟全面復常，由內地遊客帶動嘅香港旅遊市場快速復甦，今年首8個月已錄得超過2,000萬人次旅客訪港，其中內地旅客佔近八成。統計數據表明，內地遊客係香港旅遊市場最主要客源，預料未來內地訪港旅客數量將出現爆發式增長。

參考港鐵成功經驗 鑑於內地電子支付系統快速發展，內地消費者使用電子支付已成習慣，為便利內地遊客訪港交通出行，嚴建議政府盡快推動修訂相關條例，強制要求的士安裝電子支付系統，為遊客營造更為便捷嘅出行條件。

政府可借鑑港鐵已成功實施嘅電子支付經驗，與包括但不限於支付寶、微信支付、八達通、信用卡等電子支付營辦商協商合作，先行於的士上安裝相關電子支付設備。經過一定期限嘅試行後，可考慮普及至巴士、小巴、渡輪、電車等公共交通工具。政府亦可積極考慮對安裝電子支付設備給予適度資助，鼓勵公共交通工具採用電子支付，以此吸引及方便更多遊客來港消費同旅遊。

委員會本月20日將召開會議，委員會主席陳恒鑌表示，當日嘅待議事項係立法會暑假休會前已定下，唔會貿然更改，或加插議程，立法會秘書處已將相關信件轉交政府當局參考。佢又指嚟緊交通事務委員會暫未有與的士相關嘅議題安排，而有關改善的士服務嘅法案委會議就正在進行中，或會在有關法案委員會一併討論，不過都會再與議員以及當局商量吓，點樣安排先最好。

嚴 剛