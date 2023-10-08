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機場停機坪貨車墮5米深坑 困2人
【本報訊】昨日凌晨約4時，一輛輕型貨車駛至赤鱲角機場停機坪跑道南路一工地對開，司機懷疑不察，貨車誤墮一個約4至5米深的坑洞，車上兩人被困，隨即致電求援。救援人員接報趕至，迅速把兩人救出，幸他們清醒僅手腳擦傷。執法人員正就事故原因及經過展開調查。
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