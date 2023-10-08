沙田鐵騎撼欄拋飛 司機重創乘客亡

電單車餘勢未止 衝前15米反彈路中 沙田發生奪命車禍！昨日中午，兩名中年男子駕乘電單車，沿大埔公路沙田段往大埔方向行駛，在駛至沙田新城市廣場對開，電單車突然失控撞欄，鐵騎士與乘客人車分離，拋飛猛撼路邊防撞欄重創倒地，電單車續滑行衝前，撞向路牌後反彈路中。兩人急送醫院搶救，其中昏迷乘客傷重不治，鐵騎士經施手術後情況嚴重。執法人員正循多方面調查意外原因，並呼籲目擊者提供資料。

慘死男乘客姓劉（41歲），重創鐵騎士姓李（58歲）。昨日下午1時許，李男駕駛電單車載乘劉男，沿大埔公路沙田段往大埔方向行駛，當駛至沙田新城市廣場對開，電單車突然失控撞欄，李與劉隨即被拋起撼撞路邊防撞欄，其中一人飛墮至一個路牌與防撞欄中間，另一人則倒臥泥地。惟電單車餘勢未止，衝前約15米猛撼路邊防撞欄後反彈回慢線，向左翻側橫亘路中，同時漏出大量偈油，有途經司機見狀，慌忙報案求助。

報案市民誤以為高處飛墮 由於二人倒臥位置靠近連城廣場，並且倒臥在防撞欄外，有報案市民誤以為他們從高處飛墮大埔公路。救援人員接報趕至，即場替兩名傷者急救，惟劉男已經昏迷毫無反應，李男則仍有知覺。救護員隨即把他們急送往沙田威爾斯親王醫院搶救，惜劉男因傷勢嚴重，至下午2時29分被證實不治，李男經手術後情況嚴重。

執法人員圍封現場一條慢線調查，亦向懷疑目擊意外經過的司機了解情況，現場路邊遺留大攤血漬、兩個頭盔、水鞋等雜物。人員正循車輛機件、路面情況、司機精神狀況等多方向調查意外經過及原因，並呼籲任何人士如目睹意外發生或有資料提供，可致電與調查人員聯絡。

運輸署宣布，因交通意外，大埔公路沙田段（往大埔方向）近沙田港鐵站的部分行車線需要封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車，導致上址交通繁忙。至下午5時許，涉事電單車被拖走檢驗，路面油漬被清理後，遭封閉的行車線始告重開，交通始逐步恢復正常。