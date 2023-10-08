灣仔商廈遭追債淋紅油

【本報訊】前晚10時許，執法部門接獲灣仔港灣道26號一商廈保安員報案，指有一名男子在門外淋潑紅油，並且撒下多張追債字條後逃去。

執法人員接報到場，發現大廈玻璃門被淋潑紅油，其後，保安員用紙皮遮蓋玻璃門沾有紅油的位置。人員經初步調查後，把案件列「刑事毀壞」，正追緝歹徒歸案。