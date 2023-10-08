一度哀鳴 大力喘氣嘔白泡 愈掙扎愈緊纏 野豬誤中捕獸器 鋼索勒斃

【本報訊】昨日早上8時許，西貢蠔涌路近界咸村空地，上址不斷傳出哀鳴聲，有村民循聲查看，赫見一隻約3呎長野豬頸部被鋼索勒住，倒臥地上動彈不得，遂慌忙報案求助。救援人員接報趕至，由於恐防野豬發難傷及他人，故此不敢輕舉妄動，並通知漁護署及愛護動物協會派員協助。

愛協人員一度施心外壓 其後，野豬不斷大力喘氣並嘔白泡，身體似乎極度衰弱，3名愛協人員遂持木梯接近野豬，首先以毛巾遮蓋其頭部，繼而用鐵鉗剪斷鋼索替牠脫困。可惜野豬疑因被困太久，獲救時已毫無反應，人員即場替其施以心外壓急救，惟最後被證實死亡。

人員經初步調查後，相信野豬誤中捕獸器，導致頸部被鋼索緊纏，結果在不斷掙扎下被愈勒愈緊而氣絕死亡。

人員事後在場搜索是否設置了其他捕獸器，並正了解上址地主身份以便協助調查。