參與理大外圍暴動 10人囚46至49月

同案5名19歲以下男女判入教導所 香港理工大學於2019年11月被執法部門封鎖，有網民發起行動「圍魏救趙」，其後理大附近發生暴力衝突，最終有213人被捕。其中15名案發時只有14至24歲的青年被控暴動罪，當中14人否認控罪，經審訊後被暫委法官劉綺雲裁定全部被告暴動罪成。該14人連同早前已認罪的一人，昨於區院接受判刑。較年輕的5人被判入教導所，其餘10人則被判監46至49個月。

法官指考慮到本案的規模及暴力程度等，涉及示威者人數眾多，且是有組織及有計劃行事，屬情節嚴重及惡劣的案件。法官認為眾被告知悉當時情況，他們留守現場助長了示威者的氣燄，但接納沒有證據顯示他們有具體暴力行為。

事件共213人被捕 分17案審理 執法部門指，大批示威者於2019年11月18日晚在彌敦道及窩打老道交界作出破壞社會安寧的行為，最終共213人被捕並控以暴動罪，分拆成17宗案件審理，本案是經法庭審訊後第12宗判刑。截至目前為止，有165人被裁定暴動罪成，當中11人被判入教導所，147人被判監29至64個月，餘下7人仍在等候法庭判刑。

11男4女被告依次為匿名未成年女童、李樂庸（又名李俙潼）、鄧燁明、李文彬、林紫晴、孔君濠、桂雋豪、黎俊文、劉達森、李德輝、魏健、譚樂軒、譚文駿、譚伯全和田浩輝（現年18至28歲）。他們共同被控於2019年11月18日，在窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同身份不詳的人參與暴動。譚樂軒另被裁定於或約於11月19日在寶靈大廈外附近的公眾地方，管有一個可發出雷射光束的裝置。

包括承認控罪的李文彬在內，現年19歲或以下的首5名被告均被判入教導所。餘下10名被告，包括涉及兩罪的譚樂軒在內，均被判囚46至49個月。據案情指，當晚約9時，執法部門在彌敦道到加士居道一帶處理示威，人員於約10時在現場設封鎖線並沿彌敦道向北推進至文明里。示威者用雜物擲向人員，人員則施放催淚彈驅散。有示威者以雷射筆照向人員及擲汽油彈等。人員最終在附近一帶拘捕213人，包括該15名被告。案件編號：DCCC 799/2020，DCCC 462/2021