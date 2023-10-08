港交所研8號波照開市 當局目標年底前提方案

【本報訊】本年《財政預算案》中提到，香港交易所將探討惡劣天氣如8號烈風或暴風信號下可繼續交易，近日有消息指相關建議將在數周內提交政府。財經事務及庫務局昨日表示，全球暖化情況令惡劣天氣頻率愈高，現時本港仍維持惡劣天氣停市，政府亦感到着緊，目標在年底前提出相關方案，讓市場討論並盡快落實。

財經事務及庫務局又回應，港府成立促進股票市場流動性專責小組檢視影響股市流動性因素的進度，指專責小組會檢視內在和外在因素，包括本港股市體制的上市安排、吸納其他地區資金來港等，目標在新一份《施政報告》發表前向港府提交報告。

或拓海外中東資本市場 被問到本港會否拉攏中東的基金來港投資股市，該局局長許正宇指，香港作為國際金融中心，其中一個重要優勢是很具包容性，本港需要走出去，他早前外訪卡塔爾，留意到當地銳意發展交易所和資本市場，他與當地監管機構討論時，亦提及到希望海外市場多投資港股交易所買賣基金。

對於本港首3季IPO市場新股集資額跌至全球第八，排名落後上海、深圳、印度及印尼，他稱，IPO上市集資視乎多方面因素，香港不同市場並行發展，具多元性，當局推廣香港優勢，吸引發行人來港的工作沒有停過。