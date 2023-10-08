十一長假入境人數恢復至疫前70%

【本報訊】十一長假期間，本港錄得共約115萬人次入境（包括內地及外國旅客），旅遊界議員姚柏良昨在電台節目表示，數字對比2018年的高峰已恢復接近七成，亦已基本回復至2017年水平，反映旅遊業正在穩步復甦。對於有區議員反對在海濱長期舉辦市集，姚認為，海濱地帶的環境能夠吸引遊客，除休閒活動外，亦要有多元化設施，符合市民需要之餘，兼收振興旅遊業之效。

議員邵家輝亦指出，零售業界對十一長假反應正面，位於旅遊旺區和售賣傳統旅遊產品的商戶生意額錄得雙位數增長，惟與2018年相比仍有距離。他認為活動有助外出消費氣氛，帶旺周邊商戶生意，建議當局除在灣仔、西環及觀塘海濱舉辦夜市外，亦可考慮在中環空曠地方舉辦演唱會等，帶動人流。

應推港人優惠 誘留本地消費 飲食界議員張宇人則認為，當局首要做好營商環境，若由政府帶頭，業界就會團結及配合，吸引港人留港消費，才能振興本港經濟。張又提到，曾經建議旅發局不要只把優惠推廣給遊客，亦應吸引港人在港消費，但由於政策規條所限，令到旅發局的角色有限制，希望旅發局能夠發揮更大作用。姚柏良亦表示，旅發局的角色目前只集中對外宣傳，希望可以發揮更多功能，例如開發更多旅遊產品等。