倡啟德方艙變身青年文創中心

【本報訊】有政黨昨日就青年發展向政府提出5大範疇意見，包括優質教育、提升青年參與社區工作和公共事務、青年創業及就業、推動生育政策，以及文化和國民教育。其中建議將啟德方艙改建青年文創中心，對於早前有報道指啟德方艙將改為青年宿舍，該黨認為政府就青年宿舍已有不少短中期方案，而青年除了有住屋需要，亦有創業及藝術文創的需要。

青年民建聯昨舉行記者會，提議將啟德方艙醫院改為青年文創中心，為青年及藝術工作者提供創作和交流空間。他們提到，啟德方艙醫院現時空置及位於很好的地段，主要目的是物盡其用，只需要簡單改建，就可以成為工作室，予青年創業及創作藝術。被問及有傳啟德方艙改成青年宿舍，為何建議改為文創中心，該黨認為青年宿舍有不少短中期方案可以解決，而青年除了有住屋需要，對創業及藝術文創同樣有需要。

籲持續進修基金增至3萬元 青年創業及就業方面，則建議將持續進修基金由2.5萬元提高至3萬元；教育局、創科局聯同大專院校合辦為期半年「香港青年創業創新培育營」；在機場、高鐵站及郵輪碼頭設「香港青年創業館」，將青年創業項目放在館寄賣；定期舉行假日市集等。至於青年參與社區及公共事務，他們建議在每個諮詢機構中，將青年比例提升最少15%，並在地區三會中，規定青年比例至20%，以及在公民教育委員會及扶貧委員會加入20%青年委員，又建議政策局及部門提交文件，須納入青年影響評估，並擴大公務員學院收生、增加青年外訪，以及增設政府高官與青年直接線上溝通渠道。

在推動生育方面，他們建議設立「新生嬰兒津貼」，為新生嬰兒及孕婦分別派發一筆過一萬元及兩萬元的津貼，以鼓勵港人生育。