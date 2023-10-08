立法強制舉報虐兒 逾七成受訪童不知

【本報訊】香港救助兒童會昨日舉辦研討會，會上有組織發布一份與強制舉報虐待兒童機制有關的問卷調查報告。結果發現，有逾70%受訪未成年人士不知道當局正立法強制舉報虐兒。機構表示，調查結果反映香港兒童在面對虐待的舉報和求助方面仍面臨挑戰，期望當局加強公眾教育宣傳。

促釐清門檻及免責辯護範圍 由青年組成的「強報虐兒」兒童關注組訪問了142名6至17歲的兒童和青少年，了解他們對強制舉報虐兒條例草案的看法，結果發現有72.5%人表示不知道港府正進行有關的立法工作。

調查又發現，近40%受訪者表示若受到虐待，他們不會尋求專業協助，因為擔心會再次受到虐待、擔憂因求助而使虐待情況惡化，以及因此失去監護人照顧及穩定的家庭生活。

香港教育工作者聯會副主席林翠玲表示，若當局沒有明確界定舉報虐兒的門檻，擔心會增加教師壓力及疑慮，建議當局訂明門檻並需清楚解釋何謂嚴重個案，以制訂明確的舉報準則，並制訂清晰的指引，解釋免責辯護的範圍，以避免執行人員混淆和濫報的情況發生。

匡智紹邦晨輝學校校長石偉強則指，特殊學校面對的情況更加複雜，例如對出現嚴重情緒行為問題的留宿兒童，使用約束物品及採取其他相關安全措施，會否被視為虐兒？他建議，當局在加強刑事處罰外，亦需加強家長和社區教育，並提供相應資源配合，以加強整體保護兒童的社會風氣。