JPEX案揭監管遲到 補鑊增資訊透明度

「日日賺錢」引人投資 持牌與否爆煲始知 虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙事件多人受害，外界指JPEX在香港鋪天蓋地宣傳卻欠監管。財經事務及庫務局局長許正宇昨日指，政府對無牌虛擬資產交易平台的宣傳有阻嚇性罰則，違規者最高可判囚7年及罰款500萬元，認為事件體現了有效監管的重要性，重申政府會從多方面着手，包括持續落實監管制度、提升資訊透明度及加強投資者教育，務求令投資市場負責任、穩健地發展。

許正宇在電台節目表示，JPEX案件發展至今已很清晰，是一個冒牌交易平台進行詐騙，政府在過去一段時間，已就投資者教育下了很多工夫，包括推出虛擬資產平台監管制度，在提供監管之外，也令投資者有充足認識。他又強調，虛擬資產投資始終是新興事物，不論有否牌照，都具投機性和波動性的產品，投資者投資前應該清楚產品的本質和自身的承受能力。

指已加強教育 曾發警示提醒 許正宇續說，現時虛擬資產的監管制度類似主流金融服務的監管模式，但也會顧及虛擬資產的特性，包括網絡安全及線上交易等。他又指，JPEX事件反映不受規管的平台風險大，牽連甚廣，亦顯示有效監管的重要性，監管會從多方面着手，從監管制度設置、執行、資訊透明的提升及投資者教育等。

至於會否由政府設立虛擬資產交易所，許正宇則稱，現時政府是擔當一個「定規則」的角色，制訂相關規定讓滿足要求的機構獲發牌，在受監管的環境買賣。

對於證監會在JPEX事件前未有公布正申請牌照的虛擬資產交易平台名單，是否「漏招」，他指當局過去已透過不同渠道，強調只有持牌機構才符合要求，證監會亦有向投資者發警示，JPEX事件正正體現監管虛擬資產交易平台的重要性。

平台發牌制度今年6月生效 本港虛擬資產交易平台發牌制度6月起生效，惟引來連串風波的JPEX，早在2020年成立，一直作出虛假及誤導性陳述，包括聲稱已在港持牌，又指已與上市公司合作申領牌照，但其實相關合作已經終止，亦未曾向香港證監會申請牌照，又利用各種廣告、社交媒體、場外找換店、網紅宣傳製造人氣，並宣稱「低風險高回報」，同時利用誇張失實的宣傳手法，如以「日日賺錢、無得輸」作招徠、以名貴生活方式，令市民相信投資可觀，「引投資者入局」。

許正宇