黑雨冧山泥擾居民 耀興道迄清150噸泥石

【本報訊】筲箕灣耀東邨耀興道上月8日黑色暴雨期間出現山泥傾瀉，運輸及物流局局長林世雄表示，路政署的承建商至今已清理約150噸覆蓋耀興道行車道的泥石，以騰出空間安裝保護圍網；而安裝保護圍網工程及相關的安全設施亦已開展，有關工作將趕及在周內完成。

林世雄表示，明白道路阻塞影響居民生活，已指示人員在安全情況下加緊處理，惟相關地點位於高處的天然山坡表面，有巨石和大量碎石需要固定或移除，工程難度及危險性非常高，首要任務是確保公眾及施工人員的安全。

裝保護圍網 料周內完成 林續指，路政署承建商至今已清理覆蓋耀興道行車道上約150噸泥石，為安裝圍網騰出空間，相關工程也已展開，有關工作將趕及於周內完成。第二階段將會以岩釘及其他技術鞏固斜坡頂上的巨石，然後清理跌落於斜坡上的大量碎石，過程中或許需利用化學物料令泥石變成碎粒再作清理，然後進行噴漿鞏固；最後一個階段則會再採用其他工程，以穩固斜坡。

路政署負責當中首階段和第二階段的工程，即天然山坡的緊急復修工程，完成後，土力工程處會再檢視及評估天然山坡表面的情況，以期在安全狀況下重開耀興道。至於第三階段，土力工程處會作長遠斜坡鞏固工程，完成復修後，該處會再檢視及評估情況，以期在安全狀況下重開耀興道。