稱針對性應對 部門海陸空監測防水浸

【本報訊】「小犬」襲港，3號強風信號生效，並在昨日大部分時間維持。運輸及物流局局長林世雄表示，政府已針對小犬，採取一系列措施，全天候監察海、陸、空情況，適時作出應對。

陸上交通方面，林世雄昨在網誌表示，路政署本周初已加緊巡查和清理水浸風險較高的道路和相關的道路排水系統，確保行車路排水系統暢通；相關部門亦已檢查水浸風險較高的行車及行人隧道的排水系統和泵水設備，確保在颱風來臨前運作正常。

路政署候命清理障礙物 路政署亦指示承辦商做好準備和安排足夠資源，包括人手、機械、物料等，以在需要時盡快清理阻礙行車路和道路排水系統的障礙物和進行道路復修工作，減低對公共道路使用者的影響。

林世雄又指，緊急事故交通協調中心在颱風下的運作準備就緒，密切監察全港的交通狀況；海事處轄下的船隻航行監察中心、海上救援協調中心，以及海港巡邏組繼續維持運作，並會適時加派人手，積極監察海港內及周邊水域船隻航行的狀況。

航空交通方面，民航處一直有行之有效機制，包括安排人手應付颱風期間及過後的航空交通流量，以及確保航空交通管制系統與通訊、導航及監察系統在風暴期間如常運作等。機場管理局和航空公司亦會適時發放有關航班的最新資訊，讓市民對行程有所掌握。