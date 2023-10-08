強颱小犬掠門過 今明風大雨且多

已掛逾日 中午前仍3號波 未排除發更高信號 颱風「小犬」襲港，昨晨再度增強為強颱風，3號強風信號在日間大部分時間生效。香港天文台表示，3號強風信號生效會至少維持至今日中午，並預料今日稍後時間至明日雨勢有時頗大，原先被屏蔽地方會變得當風，南部部分地區可能間中吹烈風，屆時天台會視乎本地風力變化，評估是否需發出更高的熱帶氣旋警告信號。

天文台表示，小犬的移動較為緩慢，環流相當緊密，其相關的烈風區會與香港維持一段距離，故3號強風信號會至少維持至今日中午。沙洲、橫瀾島及青洲，昨日分別錄得最高每小時49、49及42公里的持續風速；最高陣風更分別超過每小時61、57及58公里。按照現時預測路徑，小犬今日會在香港以南150公里內掠過，有機會進一步靠近珠江口一帶。

外圍雨帶強 轉吹偏東風 至於與小犬相關的外圍較強雨帶，將於今日稍後至明日影響該區，本港雨勢則有時頗大，風向亦會由偏北風轉吹偏東風，原先被屏蔽的地方會變得當風，部分地區可能間中吹烈風。天文台指，屆時將會視乎本地風力變化，評估是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號。

廣東省關停26旅遊景區 颱風小犬亦逼近內地，中央氣象台同時發布颱風黃色預警和強風黃色警報。小犬預計將以時速5至10公里向西南移動，強度維持或緩慢減弱，逐漸向廣東西部到海南島東部一帶沿海靠近。受小犬疊加冷空氣影響，廣東局部地區氣溫下降，昨日最高溫度不足攝氏22度。

受小犬影響，廣東全省關停至少26個旅遊景區，包括14個濱海旅遊景點。福建省昨起將防颱風應急響應調整為4級，要求沿海受颱風影響區域的民眾及時疏散避險。

廣東省防汛防旱防風總指揮部亦已將防風4級應急響應提升至3級，全省44個颱風預警生效，部分列車採取停駛措施，多條水運航線停航，包括上周五（6日）琶洲港澳客運口岸往返香港國際機場所有客運航班取消。

3號強風信號生效至少維持至今日中午。 小犬路線圖