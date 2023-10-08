醫健：罕罕而談：帶狀疱疹病毒潛伏 免疫力低 恐生蛇

昨午與一醫生朋友茶敍時，得知原來病毒也會睡覺！他所指的是帶狀疱疹病毒。

不少香港人曾在兒時患過的水痘，便是帶狀疱疹病毒引起的。雖然一般水痘患者可於2至4星期內痊愈，而且通常患過一次後會終身免疫，但原來即使痊愈後，此病毒也不會離開身體，它們會潛藏在神經節中，並進入休眠狀態。

神經刺痛 或併發肺炎腦膜炎 當睡眠不足、心理壓力大、營養不均衡或身體老化時，身體免疫系統功能便會下降，休眠中的帶狀疱疹病毒便會有機會「醒來」再度作怪，這狀況就是我們俗稱的「生蛇」。帶狀疱疹的初期症狀包括局部疼痛、灼熱感和刺痛，隨後出現皮膚紅斑和水疱。不要看輕神經刺痛，它有可能持續數周或數月，大大影響患者的生活。此外，感染帶狀疱疹還可能引致嚴重的併發症如神經痛、眼部感染、聽力喪失和皮膚感染等，更有機會出現肺炎、腦膜炎等併發症。因此，如懷疑自己患有帶狀疱疹，一定要及早就醫，接受專業的診斷和治療。

預防感染帶狀疱疹病毒，保持良好的免疫系統功能是關鍵，除了注意均衡飲食、進行適度運動和充足休息外，亦可考慮接種預防帶狀疱疹病毒感染的疫苗。

有不少患有罕見疾病的朋友的免疫能力較低，如感染帶狀疱疹時症狀也會較嚴重。所以罕病患者必須加倍注意，好好保護自己。據悉，聖雅各福群會的惠澤社區藥房推出了一個先導計劃，向有經濟困難人士提供100個免費接種新一代重組帶狀疱疹疫苗名額，如額滿，亦可以優惠價格進行接種。病友只需帶同公立醫院醫生的接種疫苗轉介信、身份證和綜援證明文件，便可向惠澤社區藥房登記。香港罕見疾病聯盟會長曾建平

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