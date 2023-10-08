醫健：伶牙俐齒：改善倒及牙 宜待下顎骨發育穩定

最近重遇一位病人和其家人，十年前他的父母希望用牙齒矯正治療去改善兒子的「倒及牙」問題，當時我指出這孩子才13歲，而他下顎從客觀指標和經驗判斷下極有可能繼續生長（prognathic mandible），由於骨性持續發育的問題，我建議到他19或20歲的時候，等待下顎骨發育漸趨穩定再研究綜合治療。當時他們十分失望，然後再也沒有出現。今天這孩子，大學畢業後繼續攻讀碩士，鑽研人工智能。他們告訴我，其實後來也沒有找別的醫生諮詢（second opinion）。10年過後果然下顎顎骨往前生長而倒及牙的情況比當日更為嚴重！

關於下顎過長的骨性倒及牙，一般建議等待下顎骨發育（男性約為19歲，女性17歲）穩定後再作評估。否則當初一番苦功，良好的願望祈求及早改善，結果治療後出現反彈，一切徒勞無功。更重要和難度更高的是，需要界定和釐清骨性 （true skeletal）抑或牙性（dental in origin）在倒及牙病例當中的成因和比例。假如是牙性原因比例更高的倒及牙（pseudo Class III），相反地可以考慮早些介入治療。

適時治療 減前牙創傷性錯咬風險 根據研究指出，適時及早治療除了能改善牙性倒及牙問題外，更可以減低前牙創傷性錯咬的風險，將上門牙前移也有利創造額外空間，讓後方的犬齒和小臼齒生長等的好處，至於改善小孩子下顎前凸的側面輪廓，和整齊牙齒的笑容而帶來的自信心，這些主觀性的美感判斷，就讓他們自己考慮。

十年後重遇的高個子男孩，正享受人生中最美好的時光，大學校園給予的一切改變和塑造了今天的他，躊躇滿志去迎接未來貢獻社會和定義自己的人生。就如牙齒矯正，能改變可塑造一副副整齊和健康的牙齒，一張張美麗的笑容。牙齒矯正科專科醫生邱家寶