秋冬將至 慎防新冠 流感 反撲

【本報訊】踏入秋冬，本港新冠及流感疫情有死灰復燃的現象。香港大學醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅昨在電台節目表示，夏季流感高峰期已到尾聲，但新冠疫情高峰期將緊接「殺到」，隨後又會爆發冬季流感高峰期，他表示，日後流感及新冠將輪流出現，兩者每次相隔半年。

專家憂病房爆滿 醫護人手不足 孔繁毅昨指，本港現時正處於夏季流感季節的尾段，因新冠疫情爆發後，將冬季流感高峰期延後至2至4月，即「冬季疊住春季」，而夏季流感亦推遲至8至10月，兩季流感爆發中間會夾雜新冠疫情高峰期，即10至12月和4至6月，亦即兩種病毒會梅花間竹，每半年爆發一次高峰期，憂心若流感和新冠高峰期重疊，病房將會爆滿，預料使用率會高達150%至160%，醫護人手將嚴重不足。

他提到，本月新冠個案有上升迹象，但未至於高峰，瑪麗醫院近期有4、5宗嚴重個案。患者即使已打齊三針及曾感染，亦會出現肺炎等嚴重情況。他留意到長者的抗體下跌速度較快，建議每年至少打一針加強劑，新款疫苗可望下月面世，可以屆時再接種。他又建議院舍長者、長期病患及兒童等，盡快接種流感疫苗，為冬季流感做好準備，加強抗體。他預料，最快下月新的一價mRNA疫苗將會面世，與現時流行的病毒株Omicron XBB最脗合，建議高危人士在新疫苗出爐時便去打針。

至於流感方面，孔繁毅指，現時夏季流感較流行甲型H3病毒株，估算明年冬季會有甲型H1病毒爆發，亦會有部分乙型流感。他建議高危群組，盡快接種四價流感疫苗，以準備明年2至4月的冬季流感爆發。