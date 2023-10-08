東呼即應：缺德婦巴士除鞋坐 飛象過河 乘客惱火

東呼即應城中熱話盡網羅 《東呼即應》關心時事，題材網羅大小城中熱話。近日網上流傳一段視頻，片中一名女士在巴士急忙找東西，左找右找似乎也找不着，原以為跌了甚麼重要物品。經《東呼即應》了解後，原來該名女士「除鞋搭巴士，飛象過河」，直接將雙腳放在對面座位，同車乘客看不過眼，便將其鞋子藏起來。

其實九巴「乘客須知」已列明，「為其他乘客設想，請勿在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為，例如高聲談話、剪指甲、用腳頂着前面椅背、或將腳踏在座椅上等」。對於片段，不少網民均指該名女士找不到鞋是「大快人心」，有網民則說，不穿着鞋子放到對面座位已算很好。另亦有網民說，從衣着推測片中人，可能是長期病患，所以脫鞋放平雙腳。

除了巴士，食店亦不能置身事外。有網民亦上載相片，只見一大一小食客，在餐廳用餐期間，雙雙除鞋，屈曲雙腳盤腿而坐。有網民認為「失禮，還要大教壞細，甚麼胃口也無了」。

公共場所 勿當屋企 《東呼即應》認為，在公共場所便不要當了在自己的家。內地早前曾推出指南，指導國民出遊要文明，其中就包括「不在公共場所高聲喧嘩、隨意躺臥、脫鞋脫襪」，其中還指「衣着整潔得體，不在公共場所袒胸赤膊」。

不過，網上又有片段流傳一名白衣男子在商場大叫及脫衣服。話音剛落，網上又有另一段「健美先生走入人間」的片段，看見一位大叔走出馬路，袒胸赤膊。

就此行為《東呼即應》請教專業人士意見，大律師陸偉雄表示，如果任何人在公眾地方大聲喧嘩，有可能干犯公眾地方行為不檢罪，當然亦要看他的精神狀況如何，如果他有精神病，有時會獲酌情處理，未必被檢控，可能安排送往醫院接受治療，但如果酒醉或服藥，則可能會被檢控。

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有大人與小朋友用餐時，雙雙除鞋盤腿而坐。 東呼即應爆料熱線 白衣男子在商場內大叫及脫衣。 東網版面新設計 一撳即睇