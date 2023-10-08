二手樓蝕讓 無助後生仔上車

【本報訊】香港樓市近期向下行，整體成交量持續減少，二手樓蝕讓個案轉讓不斷增加。綜合市場資料，今年第3季已出現至少388宗該類帳面貶值成交，按季增逾33%，期內屯門及將軍澳情況最為慘烈。不過，有團體認為雖然本港樓價因為新冠疫情和世界經濟不穩而有調整，但仍處於非常高的水平，除非出現大幅度調整，否則對年輕世代而言，置業仍是極大負擔，以至奢望。

開放式單位 貶值五成索價490萬 根據本報統計，今年第二季市場出現至少290宗帳面貶值成交，上季按季再增至少98宗，期內樓價蒸發金額共逾5.5億元。若單計9月則有至少129宗。而第3季跌價成交中，以2019年入市的成交佔約28%最多，其次於2018年購入單位個案，佔約26%，而持貨約3年沽出，即於2020年入貨也佔約24%。

上季跌價幅度較大成交，不少為銀主出貨個案，包括西營盤瑧蓺開放式同類物業，透過拍賣以490萬元售出，單位約5年帳面貶值約52%。大潭紅山半島洋房業主盤傳售約6,000萬元，較約6年前購入價低約46%。

分區方面，期內仍以細價樓集中地屯門有最多損手個案，涉至少49宗。將軍澳亦有至少39宗，並以日出康城二手屋苑為主，單是LP6已佔約12宗。九龍區則以深水埗及長沙灣共出現至少24宗較顯著，啟德二手屋苑則有至少14宗。