單位面積愈小 呎租升幅愈高

【本報訊】青年住屋問題備受關注，《香港各世代大學學歷勞工住屋承擔能力研究報告》指出，過去35年本港整體樓價指數升幅高達1305.7%，租金指數亦升279.4%，但期內通脹只升221.8%，反映樓價升勢大幅拋離通脹。當中，實用面積430呎以下的細單位，近10年升幅最勁，達87.3%，比期內整體樓價指數還要高出8個百分點。

年輕世代更難上車

至於不同面積的單位樓價指數升勢，單位面積愈小，其呎價及租金升幅則愈高。以實用面積少於430呎的細單位為例，其2012至2022年樓價指數升幅達87.3%，高於實用面積介乎430至752呎單位的82.6%，以及整體樓價指數的79.3%，反映本身置業能力較弱的年輕世代更難上車。租金指數方面，實用面積少於430呎細單位於過去10年升幅達30.8%，高於期內整體租金指數升幅的25%，升幅亦是在各類型單位中最高。