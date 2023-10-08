35載飆1300%樓價癲 置業夢折磨青年

學歷貶值 購買力仆直 生活消極 本港樓價癲狂，港人日思夜想做業主仍然無望，特別是近年學歷貶值，青年即使大學畢業亦因入職起薪低而購買力仆直。有研究發現，過去35年本港整體樓價指數狂飆逾1300%，期內不同世代的大學畢業生初入職收入中位數，經樓價指數調整後一代不如一代，由1987年的17,490元，暴跌72%至去年的4,868元，反映大學生置業能力不斷插水，他們每月為儲首期「上車」或供樓而左支右絀，消極過活。團體批評當局造地建屋歎慢板，增加房屋供應不力，令青年飽受置業夢折磨。

年輕人置業後生活費 35年跌72% 新青年論壇昨公布《香港各世代大學學歷勞工住屋承擔能力研究報告》，引用當局相關數據，分析由1987年至2022年畢業的大學生其居住開支與收入關係，並以5年為一個世代來劃分，分成8個世代來比較。該研究將1999年為基準年的樓價指數來調整該8代大學畢業生的收入中位數，用以反映相關世代大學生的實際置業能力，即其準備置業或已經置業後，其實際生活水平只相當於賺取該金額的薪金。

結果發現，1987年畢業的第一代大學生經調整後初入職收入中位數最高，有17,490元，其次為2002年畢業的第4代畢業生，有15,021元；而1992年畢業的第二代和2007年畢業的第5代則相若，分別為10,563和10,628元。1997年畢業的第3代，因當時樓市處於1998年亞洲金融風暴前夕的高位，其收入中位數經調整後僅7,970元。

但最近3個世代，因樓價快速上漲，2012年畢業的第6代置業能力急降，其收入中位數經調整後只有5,819元；而2017及2022年畢業的第7及第8代，其初入職的收入中位數，分別跌至只有4,492元及4,868元，僅為首代大學畢業生經調整後收入中位數的約四分之一。

即使他們隨着投身職場的時間增加，收入上升，但整體青年上車能力向下流的趨勢不變。研究指，經樓價指數調整後，在30至34歲階段，第二代畢業生雖然因金融風暴後樓價大跌，其收入中位數於2002年增至35,765元；但樓市在2003年起重拾升勢，第3代畢業生的收入中位數於2007年已降至22,222元，而第6代的收入中位數於去年更跌至8,493元，較第二代的高位暴跌76%。

上車盤呎價 佔新世代七成薪水 該團體為了解各世代大學畢業生對上車盤的負擔能力，以新界一個約430呎的細單位平均呎價作比較，結果發現呎價佔首代大學生的初入職收入中位數約19.1%，第二代升至33.9%，第3代升至42.4%；其後樓市雖因金融風暴一度回落，第4及第5代比例分別稍跌至21.6%及27.5%；但第6代起比例已大升至52.5%，最近的第7及第8代，更分別急升至75.3%及74.1%，即現時的大學畢業生需儲起其月薪超過70%，才足夠買到上車盤的一呎面積。

團體倡覓地建屋 推動產業多元 新青年論壇指，本港在1990年代，平均每年有約一萬個包括居屋、夾心階層住屋等資助房屋供應，其後因金融風暴而陸續取消。該團隊指，港府雖然在2011年復建居屋，但至2014年才開始發售，供應量亦不及當年。團隊認為，港府必須加強土地供應，為私人市場提供足夠房屋；同時應推動產業多元，發展高新科技等高增值行業，增加高收入職位的數量，藉此提高年輕世代大學畢業生的收入，方可解決青年置業難的死結。

現代大學畢業生的置業能力仍遠遜於第1代。 新界面積小於40平方米單位平均呎價佔不同世代大學生收入中位數的比例 新青年論壇認為當局增加房屋供應不力，令問題不斷惡化。（袁志豪攝） 各代大學生於20至24歲時收入中位數（經樓價指數調整） 過去35年本港整體樓價指數大幅拋離通脹。（李志湧攝）