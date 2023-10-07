龍七公：科技制裁無效 怪論自我壯膽

兩年前的9月25日，「華為公主」孟晚舟獲釋歸國；兩年後的同一日，華為舉行全球發布會，一口氣推出多款旗艦產品，包括「機王」Mate 60 RS、智能手錶、平板、智慧屏等，正式向世人宣告，華為突破了美國科技封鎖，有能力自主研發高端晶片，實現大量生產，完美演繹了《王子復仇記》。

此前趁美國商務部長雷蒙多訪華期間推出的Mate 60 Pro，不僅在國內造成搶購風潮，雷蒙多更直認為此感到不悅，回國後即揚言美國不會向中國出售任何高端半導體，兩國對抗愈演愈烈。然而，不管美國如何打壓中國、禁制華為，都無法阻止中國和華為突破封鎖，實現科技崛起，同時反映美國的制裁只是徒勞無功而已。

明明是美國失敗了，但當地又有一種怪論興起，煞有介事說美國成功了。華府智庫「Hudson Institute」分析指出，從中國政府傾盡全力也要扶持華為的行為可見，美國出口禁令確實發揮了作用。因為美國將華為及其70多家子公司列入貿易黑名單後，華為無法獲得台積電晶片，惟有轉向中芯晶片，但美國隨後宣布對中國實施半導體出口管制，荷蘭大廠ASML限制對中國輸出極紫外光（EUV）設備。這大幅提高了中芯生產晶片的成本，直接導致該公司今年第2季盈利較去年同期暴跌85.2%。

該智庫又指出，中芯7納米晶片的良率不到50%，甚至低至15%。由於中國缺乏自製EUV技術，禁止出口EUV到中國成為扼住中芯科技發展的關鍵。在這樣不利的環境下，中國政府惟有盡力支持華為，例如補貼華為300億美元來協助它建立自己的半導體廠。

打壓愈大 反抗愈大 看見這樣的言論，都不知好嬲定好笑。美國科技制裁中國，中國得不到高端晶片和高階光刻機是實情，因此迫使中國政府投入巨資讓華為自我研發，相信距事實亦不遠，但這又如何呢？中國不惜人力物力也要突破科技封鎖，向自給自足進發，功在千秋萬世，推動國家更加進步，絕非只計較一時利益。何況華為甫推出新機即引起轟動，國內銷情熱火朝天，日後的收益將會以倍數回報。如果說，美國的出口禁令發揮了作用，那也是跟原意背道而馳的作用，是激勵中國自強、加速與美國脫鈎的作用。

君不見，華為由被美國列入黑名單，到孟晚舟被捕至獲釋，再到這陣子推出多款新產品，不過是短短三、四年間的事。這麼短時間已突破封鎖，實在是了不起的成就。反觀美國停留在零和思維，沒有用同等精力來提升國內發展，還一味夜行人吹口哨，不是製造輿論抹黑中國，就是大肆宣傳怪論自我壯膽，究竟有甚麼意義？

牢騷太盛防腸斷，風物長宜放眼量。不過幾年光景，華為便重出生天，再過多幾年，中國又會有甚麼更驚人的突破？打壓愈大，反抗愈大，與其發牢騷行歪路，不如重回公平競爭的軌道！