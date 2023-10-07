冰鑑春秋：杜魯多該怎麼「下車」

印度與加拿大的摩擦愈演愈烈，《金融時報》報道，印度已通知加拿大當局，要求在10月10日前撤離多達41名駐印外交官，若屆時還不離開，則印度不排除取消他們的外交豁免權。面對印度的強力反擊，加國的反應顯得蒼白無力，僅表示正全力斡旋與印度之間的關係。

兩國關係之所以急轉直下，完全是因為加拿大明白指控印度政府，涉入錫克教分離主義領袖尼賈爾在加拿大被暗殺事件，這種毫無轉圜餘地的做法讓印度總理莫迪大為光火，為了討回面子，才在短短兩個多星期間使印加的外交關係迅速惡化。

加拿大身為五眼聯盟的一員，又是美國的忠實小弟，拜登原本賦予杜魯多的任務是積極拉攏莫迪，讓印度更加融入美國所提倡的「印太架構」，更加緊密包圍中國大陸。但加國總理杜魯多卻因為國內錫克教要求追查真兇的壓力，選擇將對印度政府的指控枱面化，於是先是莫迪在G20峰會期間毫不客氣地訓斥了杜魯多，接着雙方相互報復，才演變到今天不可收拾的局面。

莫迪目前在印度的聲望如日中天，甚至有意無意在印度民間發起一股民粹崇拜，此時面對外國總理的指控，當然不能輕易退卻；何況莫迪深知印度對五眼聯盟的重要性，不趁此時拉高姿態更待何時？而杜魯多被內外壓力夾擊，既不能過度放軟，又不能針鋒相對，故加國外交部長喬美蘭異常低調，只強調雙方「私下」正在進行良好的持續對話，對印度可能採取的種種做法皆不予以證實。

面對內政與外交危機，杜魯多幾乎沒有太多的選擇，而老謀深算的莫迪卻看準時機，故意藉此外交事件樹立自己在國際伸張印度主權的形象，杜魯多想要安全「下車」，恐怕是非常困難的了。