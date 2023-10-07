激濁揚清：戲子總統讓人震驚

烏克蘭總統澤連斯基到西班牙出席歐洲政治共同體峰會，他警告歐洲各國若在援烏上動搖，俄羅斯將能重建軍力，並在5年內入侵波羅的海國家，以擴充領土。戲子總統當然有權作出預測，但要留意預測與恫嚇之間有着雲泥之別，作為戲子限於視野，他只能是後者。

澤連斯基指俄羅斯5年內會入侵波羅的海國家，此說有何憑據？眾所周知，立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞均為北約成員國，戲子總統是否看穿了以美國為首的北約會將集體自衞權作有限度演繹，所以俄軍才會膽敢揮軍入侵？若然如此，澤總對老美及北約卻敢怒不敢言，可謂十分廢柴。更有趣的是，既然對北約那麼缺乏信任，基輔政府還要乞求獲准加入，這矛不矛盾了些呢？

澤連斯基如果具備前瞻視野，烏克蘭也不至於淪落到今天飽受戰火摧殘、全國多地頹垣敗瓦的悲壯局面。澤氏說歐洲援烏若動搖，俄羅斯5年內便會進侵歐洲，他口中這個時間點是如何得出的？是因為預料普京將競逐下一個總統任期，有望執政至2030年？若只是像美國海軍前作戰部長吉爾代所說「大陸最快會於2022年內攻台」，這便跟電話騙案中常見的「通訊處通知，你的電話將在兩小時後停止服務」無異，接到相關訊息者得衡量當中的詐騙成分。

澤連斯基慌張得要對歐洲作出恫嚇，皆因美國在援烏上醞釀生變。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利日前表示，對美國國會表決開支法案抽起援烏的做法感震驚。本欄「俄朝合作 援烏有變」早作批語，隨着俄朝首腦會面，北韓無條件支持普京及俄羅斯對西方的神聖鬥爭，美西方怕戰事愈鬧愈大，引火燒身，於是連忙縮沙。若論震驚，言必無中的戲子總統也學人做起了預測，這才讓人震驚。