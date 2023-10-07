橫眉冷看：集中發展重要產業

中國內地經濟、科技的發展一日千里，就連美歐日各國都被打個措手不及，更遑論小小的香港。難怪近年不少港人擔心，長此下去，香港會淪為中國的二等城市。

內地的洪流正在衝擊世界，香港要在大風浪中站穩腳跟，必須找到自己的立足點。點檢下來，香港仍然有幾個重要產業，是中國其他城市難以取代的，這幾個產業分別是金融、地產、醫療、教育和影音娛樂。特區好應該集中力量，發展強項事業，否則「坐這山，望那山」，只會一事無成。

香港是國際金融中心，資金進出自如，要在大中華區發股發債，此地仍然有不可取代的優勢。

維港兩岸屬於中國的特別行政區，也是溝通中外的重要大門，故一直吸引不少內地富豪來港置業，地產生意肯定仍可以長做長有。

此外，本港的醫療水平亦是享譽國際，內地同胞到來求醫，會覺得特別有信心保證，因此，特區政府應該積極開拓私營醫療行業，從中必然會帶來無限商機。

香港大專教育水平更加是傲視全球，根據2024年QS世界大學的百強排名榜，南韓的大學佔5間、中國內地佔5間、日本佔4間，而香港區區一個城市，就獨佔了5間，怪不得不少內地年輕人，都對來港升學趨之若鶩。

近年，很多人以為香港的影音娛樂事業已經式微，實際上卻不然，在內地人心目中，香港演藝從業員的位置，仍是高踞在天花板上。遠的不說，近日中國電訊設備商華為王者回歸，要找「非凡人物」作代言，結果找來的演藝明星是香港人。該公司在9月25日的產品發布會上號召全場大合唱，所選的歌曲，也是香港樂隊Beyond的《光輝歲月》。