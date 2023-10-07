筆下風雲：馬斯克小丑論又應驗

美國首富馬斯克早前直斥自己的國家正在淪為小丑，果不其然，美國又有大戲上映。共和黨籍的眾議院原議長麥卡錫，在同室操戈之下，淪為史上首位被罷免的議長，上任只有短短270天便黯然下台。美式民主成為黨同伐異的代名詞，令人嘆為觀止，馬斯克可謂開口中。

麥卡錫之所以被逼宮，完全是咎由自取。首先，他當初為了選上議長大位，跟黨內激進派達成「魔鬼協議」，包括允許一人便可發起罷免議長動議、必須嚴格限制政府支出等，結果自掘墳墓，現在正正衰在這兩個節骨眼上。共和黨正是不滿拜登政府洗腳唔抹腳，開支有增無減，而拒絕通過年度撥款法案。偏偏麥卡錫不信邪，為免聯邦政府陷入停擺，亦好向其所屬的加州選民交代，竟然倒戈與民主黨合作讓臨時撥款法案通過。黨友視之為背叛，在只有一人發起罷免議長之下，最終以216比210票遭罷免。

最可笑的是，他原以為民主黨會「報答」他而不投下贊成票，詎料原答應支持他的佩洛西臨投票竟然「走佬」，一眾民主黨人亦鐵了心要把他掃地出門，終於落得如此下場。此君對共和黨不夠忠誠，又天真地指望民主黨幫他，兩面不是人，作為政治人物完全不合格，被罷免不是自己攞嚟是甚麼？

當然，加州是美國科技重鎮，他亦要向選民交代。一旦政府關門必定影響當地經濟民生，故此亦迫使他不得不向民主黨妥協。然而，以現今美國政治之劣質化，早就不是以民為本，而是以私利、金權為重，只要能奪取權力撈取選票，經濟民生都可以犧牲。經此一役，極端右派聲勢大振，麥卡錫這類所謂中間派更無市場，隨着總統選舉逼近，兩黨互相廝殺更加激烈，更丟人現眼的事情恐怕陸續有來。