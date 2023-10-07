強詞有理：日本自嗨

最近日本媒體大肆炒作中國出現「日本遊」熱潮，聲稱大量中國遊客在十一長假期逼爆日本、中日航班座無虛席等等。事實果真如此嗎？中日航班座無虛席也許是事實，但所謂的大量中國遊客逼爆日本顯然是吹水唔抹嘴。

這個長假期預料多達2,000萬中國公民出境旅遊，惟日本團幾乎無人報名，前往日本的主要是個人遊、商務客和留學生，絕非日媒所炒作的「賓虛」場面。目前中日每周往來航班只有300多班次，僅及疫情前的三分之一，座無虛席何足為奇？何況相當一部分乘客是日本人？

明眼人都知道，日媒刻意炒作所謂「日本遊」熱潮，無非想為排放核污水背書，想令中國政府難堪。有的媒體甚至通過剪輯後的採訪，得出中國遊客不介意日本排放核污水、對赴日旅遊沒有太大影響等答案。當然，中國有14億人口，甚麼樣的人都有，包括不少哈日和精日分子，他們也許認為日本排放核污水沒有問題，但絕不代表多數中國人都是這麼想。有日本政客在電視節目中聲稱，中國遊客入境日本必須先喝福島核廢水、吃福島海產。如果有些中國人認為這沒有問題，那是他們的自由，只要自己不覺得丟臉就行，其他人管不着，也不必管。

對中國政府而言，最重要的是堅守原則和立場，絕對不讓日本水產品進口。尤其是日本罔顧國際社會反對聲音，已展開第二輪核污水排放計劃，中國更沒有理由放鬆禁令。實際上，在中國的反制之下，日本水產品銷情慘淡，損失嚴重，東京當局束手無策，只好四處推銷。新任農林水產大臣宮下一郎更親自擔任推銷員，跑到吉隆坡一間零售店向顧客分發帆立貝，企圖說服馬來西亞人多吃日本水產品。這有用嗎？即使馬來西亞人願意捧場，也無法跟中國市場相提並論，何況馬來西亞人根本沒有必要替日本背書。

早前歐盟宣布撤銷對日本食品的進口限制，日本官員洋洋自得，認為歐洲人都能吃日本水產，為何中國人不能吃？其實，歐洲本身的水產比日本更多更豐富，自己也吃不完，怎麼會吃日本水產？歐盟不過是配合美國擺擺姿態而已，小日本信以為真，未免太天真了。很簡單，如果美國和歐盟真的願意力撐，日本大可將所有水產品銷往這些國家，何必還要到處推銷？何必哀求中國取消禁令？