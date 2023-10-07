龍吟虎嘯：這張底牌還不能揭

俄烏之戰打了近600天，戰場形勢膠着，各有勝負，都有巨大損失和消耗，都認為己方最後必勝。這種情況下是不可能停火談判的，相反，都在積極作戰、備戰，爭取打大勝仗，取得壓倒優勢，逼對手談判，且在談判桌上撈到最大好處。

俄烏之戰烏克蘭方面的大老闆是美國，二老闆是歐盟，三老闆是英國，他們援烏的態度會隨形勢變化而變化。開戰之始，當然是極力援助支持，爭取短時間內一舉打垮俄羅斯，但打着打着，發現烏軍敗多勝少，丟城失地，普京的「特別軍事行動」目標達到，烏克蘭4地「公投入俄」，烏軍有生力量被大量殲滅，美國及西方不斷援烏的各類先進武器發揮作用有限，成了廢銅爛鐵。在此期間，停火談判之聲冒出——俄烏雙方都有，美國、歐洲都有，國際社會都有！然而，俄烏美歐都不認為非要停火談判不可，都提出了對方不可能接受的談和條件，尤其是烏克蘭在美國、北約支持組織下，準備了號稱數十萬大軍的大反攻，停火談判很快便銷聲匿迹。

然而烏克蘭的大反攻打到現在遠未達到預期效果，雖然某些地區小有進展，但整個攻勢已成強弩之末，美西方準備多時的巨額軍援也快用盡，要再打、要把反攻進行到底，不知要再扔進多少美元、歐元，美西方是否應繼續支持烏戰發生分歧，澤連斯基更是急得「火上房」，到處求爺爺告奶奶要軍援。這種情況下戰場進入僵持，不戰不和，大家都在行拖字訣，有時為了顯示力量，還要擇機擇地打兩下，或狂轟濫炸，或精準打擊對方，打打停停。

這種狀況，俄羅斯可以長期守下去，弊害不大；美國、歐盟和烏克蘭就不宜長期守下去，守下去弊害很大，尤其是美國、歐盟如果真能認清形勢，知道勝利無望，苦海無邊，就會喪失堅守意志，認為援助烏克蘭打仗並非必要。不過，這張底牌現在還不能揭，拜登和歐盟外長近日還在聲稱，明年要軍援烏克蘭多少多少個億。