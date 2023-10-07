政情：何俊賢避風塘「跳船」 安全問題提不斷

漁民喺避風塘休整期間，到底有咩「挑戰」係經常遇到嘅呢？答案可能係「跳船」。漁農界議員何俊賢早前同漁民代表到屯門避風塘進行聯絡工作，少不免要穿梭大小船隻，跳來跳去，甚為考驗膽識同彈跳力，並由此觸發一場有關「兩難境地」嘅討論：若果有隨身財物跌咗落水，究竟係跌銀包，還是跌電話好呢？

怕跌銀包同手機 避風塘內嘅漁船表面上櫛比鱗次，然而船與船之間存在距離，何俊賢話喺一次「跳船」中，兩船間空隙約1至1.5米，普通人跳起上來都幾驚，事後佢哋幾個人圍繞「跌銀包定跌電話」而作出討論，跟住就你一言、我一語咁各自提出補領證件、電話資料、前度舊照等理由。然而有人一針見血咁指出「你個人都跌咗落海，使乜揀，我哋呢度年終踩錯腳跌落海都幾十單，沖個涼咪又嚟過。」

何俊賢指對方嘅見解，反映避風塘上落位、泊得安全好緊要。當「跌落海」唔再係漁民群體生活中理所當然嘅談資，先至可以話係避風塘上落位設計、設備有所改善嘅時候，依家仍然係遠遠不足。佢又話有時亦唔希望政府派錢，畢竟跌少次落海都喺番度啦。