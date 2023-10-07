政情：大澳群鼠早晚開餐 垃圾站神器拆彈

針對環境衞生，當局雖投放唔少資源，但鼠患問題仍然難以根治。離島區議會主席余漢坤日前去到大澳龍田邨拍片，話上址嘅垃圾收集站過去鼠患嚴重，無論朝早定夜晚都可以見到老鼠出沒。但自從垃圾站迎來一件「神器」之後，衞生情況出現立竿見影嘅效果，基本上無老鼠出現。到底呢件神器係乜嘢法寶，可以令到老鼠消失得無影無蹤？

余漢坤所講嘅「神器」，其實係一個恍如貨櫃箱大小嘅垃圾壓縮器。佢話龍田邨垃圾收集站，主要係收集大澳3,000多居民、遊客嘅日常垃圾，導致存放大量垃圾桶，等待食環方面派員清理，雖然清潔工友已經喺晚間先清理一次，將濕嘅垃圾運走，翌日清晨再處理餘下嘅垃圾，但依家添置咗垃圾壓縮器，垃圾站只要3至4個垃圾桶就足夠，皆因壓縮器容量大，總共可以壓縮7噸垃圾，況且密封方面做得好好，不虞污水滲漏，亦聞唔到臭味，清潔工友嘅工作亦無疑輕鬆咗好多。

垃圾壓縮器不漏污水冇臭味 垃圾壓縮器減少垃圾喺外間存放，同時消除老鼠食物來源，不過余漢坤話揭開頂蓋之後，聞到壓縮器裏面嘅垃圾其實都好臭。佢話可以想像過往大量垃圾桶存放，對附近民居所構成嘅滋擾。實際上唔少居民向佢投訴話好多老鼠，房屋署亦經常做滅鼠工作，余漢坤話自從有咗呢個垃圾壓縮器，佢聽居民講，附近基本上無老鼠出現。

雖然離島區嘅人口密度冇市區咁高，但余漢坤話鄉間嘅垃圾都係一個大問題，事關傳統垃圾桶即使好大個，但往往唔夠用，以致垃圾桶外面，周圍都係垃圾。不過當局已經喺嶼南部分地方設立智能廢物壓縮箱，只要當垃圾堆積至一定程度，就會自動啟動裝置將垃圾壓落去，兼且係密封式操作以減少鼠患。雖然智能廢物壓縮箱嘅容量好大，但余漢坤話現代人嘅垃圾量亦都好多，咁嘅現象真係值得反思，尤其是一啲大型廢物如舊傢俬，往往就擺喺垃圾桶側邊，而下長沙嘅垃圾站就安裝咗攝錄鏡頭，如果有人作出非法棄置行為就會被錄影。佢又話固體廢物徵費計劃即將落實，市民宜及早養成正確處理垃圾嘅習慣，以免觸犯法例。