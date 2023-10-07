破找換店洗黑錢集團 涉款6億

【本報訊】海關在去年接獲情報，得悉一間本地找換店涉及處理大額可疑交易，經跟進調查後，查出該找換店透過開設一間關聯的空殼公司和銀行戶口，用作處理及接收來歷不明的款項。財富調查科人員追查數月，在本周三（4日）至昨日與金錢服務監理科人員採取聯合行動，突擊搜查4個住宅單位，以及涉案找換店和另外一個商業地舖，檢走多部手機、多部電腦和一些銀行和匯款文件，並以涉嫌「串謀洗黑錢」罪拘捕兩男兩女（34至39歲），包括找換店擁有人、合規主任和職員，以及找換店旁邊一間公司的董事。據悉，被捕人士包括主腦，除了上述合規主任外，其餘3人屬親戚關係。所有人其後獲准保釋候查。

拘4男女 2.5年逾1800宗可疑交易 初步調查顯示，自2021年1月至2023年7月期間，涉案找換店的合規主任透過成立一間本地空殼公司，於4間本地銀行開設12個戶口，他開戶時報稱公司從事電腦貿易及科技諮詢服務，實質協助找換店處理大量可疑交易。據了解，該公司自成立起，一直無可考核的業務地址，過去數年亦無報稅紀錄，而該名合規主任只申報自己在找換店工作，但他開立的戶口在近兩年半內有超過1,800宗可疑交易，涉款約6億元。

翻查紀錄，該名合規主任的交易對象牽涉許多業務不相關的公司，例如食品批發、鞋類貿易等，與其公司生意並不相稱，而且當中包含本地空殼公司及境外公司，交易模式非常可疑。另一方面，涉事戶口的資金到帳後，金錢會於同日或數日內被轉走，單日最高交易次數為19次，至於入帳最高金額高達1,900萬元，情況極不尋常。經進一步調查後，海關相信連串戶口交易均經由網上理財服務處理，並於上述搜查地點進行，懷疑有人利用找換店合規主任的職務，另設空殼公司戶口，規避盡職審查等對金錢服務經營的監管。海關相信行動已瓦解一個洗黑錢集團，正循被捕人士背景、資金流向等多方面展開調查，不排除有更多人被捕。另外，海關會按《打擊洗錢條例》的法定要求和既定程序調查涉案找換店，如發現有相關違例情況，可能暫時吊銷其牌照。