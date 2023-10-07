入境處反黑工拘11人 包括假難民

【本報訊】入境處本月3日起一連三日在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「光影行動」和「曙光行動」，以及連同執法部門執行的「風沙行動」。行動中，8名懷疑非法勞工及3名涉嫌聘用非法勞工的僱主被捕。

據悉，被捕人士包括一名假難民，為36歲越南籍男子，在旺角區一間餐廳任職洗碗工。

3日搜49目標地點 行動中，入境處特遣隊人員搜查了49個目標地點，包括工業大廈、裝修中單位及餐廳，共拘捕9人，其中非法勞工為5男一女，年齡介乎36至53歲。當中一名男子持有不允許僱傭工作的擔保書，即俗稱「行街紙」。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為3名女子，年齡介乎45至59歲。

此外，於「風沙行動」中，執法人員於上水新運路共拘捕兩名涉嫌非法從事水貨活動而違反逗留條件的內地女子旅客，年齡分別為37及53歲。該批懷疑用作水貨用途的貨物主要包括衣物及保健產品。

入境處發言人說：「任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。」