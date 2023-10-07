輔警總監涉霸官地 獲批短租再違規

【本報訊】輔警總監楊祖賜2020年5月被揭發其西貢村屋住所僭建兼圍封霸佔屋前500呎官地，地政處其後採取執管行動，楊去年8月就該地提出短期租約申請，西貢地政處今年6月已批出相關短期租約。不過，租約獲批後再有違規情況，地政總署指，該區地政處近日巡查該址，發現天線及閘門高度超出限制，已發警告信要求糾正。

天線閘門過高 收警告信 地政總署稱，該村屋曾涉及未經批准佔用政府土地的情況，西貢地政處採取管控行動後，相關人士於2021年拆除政府土地上的圍牆，並表示有關地台並非由其建造。署方稱，因無足夠證據顯示有關地台由相關人士興建，地政處遂圍封有關政府土地，並豎立政府土地告示牌，土地管制行動已於2021年底完成。

總署表示，楊去年8月就該地提出短期租約申請，並表示願意租用公眾通道的地台以符合相關部門要求，地政處諮詢相關部門後，去年底批准移除申請人豎立於政府土地的圍網及政府土地告示牌，同時拆卸部分地台以騰出土地作公眾通道。總署續稱，地政處以既定程序處理申請，今年6月批出短期租約，租約生效日期為同月29日，面積62平方米（約667呎），月租2,636元，可作私人花園和美化園藝用途，每半年續租一次。

楊祖賜