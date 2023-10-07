掃毒搗6倉庫工場 起貨值2700萬 拘3人

【本報訊】執法部門於本周三（4日）起一連兩日展開反毒品行動，在全港各區連掃6個毒品倉庫及製毒工場，檢獲總值約2,700萬元懷疑毒品，包括98公斤大麻花、2.8公斤海洛英和逾700盒大麻油，並以涉嫌「販運危險藥物」及「製造危險藥物」罪，拘捕兩男一女（19至32歲）。被捕人士均報稱無業，其中兩男將被起訴，案件今日在觀塘裁判法院提堂。

收藏卡板夾層 首日行動中，人員搗破兩個位於九龍灣工廈的毒品倉庫，檢獲61公斤懷疑大麻花，當場拘捕一名19歲男子。據了解，涉事倉庫放有一批已被拆開的木卡板，該批毒品被收藏於卡板夾層，相信販毒集團把毒卡板配合正常貨物，透過貨運或空運方式運入本港，藉此逃避追查。

而在第二日行動中，人員再於柴灣、長沙灣、大圍及葵興搗破4個毒品倉庫，檢獲約37公斤懷疑大麻花，以及上述的海洛英和大麻油，同時拘捕另外兩名男女。其中在大圍一個私人住宅單位，人員同時檢獲點膠機及加熱機，初步相信疑犯利用機器加熱高濃度大麻油，繼而加入稀釋物料及香料，再用點膠機把大麻油注入煙彈販賣。執法部門正追查各個倉庫是否互有關連，不排除有更多人被捕。