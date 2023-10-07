母人肉擋車護子女 同遭撞飛

【本報訊】紅磡發生驚險車禍！社交網昨日流傳一段長約44秒的「車Cam」片，片段顯示地點位於環海街一間幼稚園對開，事發時間為前日上午11時47分，當時正值幼稚園放學，不少家長在門外接回子女。其中一名媽媽攜兩名身穿幼稚園校服的年幼子女，橫過環海街至對面海名軒，當3人從車罅之間步出時，該名媽媽已事先察看路況，確認安全後始拖着兩名幼童步出。

幼園接放學攝車罅 適時，一輛白色跑車疾馳而至，電光火石間，該名媽媽已作出反應，即刻背向跑車，再把兩子女拉於身前，她則以背臀「硬食」跑車撞擊。片段可見撞擊力頗大，3人被撞至拋飛一米外墮地，期間女子依然緊握兩名子女雙手，事後坐地查看二人傷勢，確認他們並無大礙始放下心頭大石。其他家長見狀連忙上前協助，肇事跑車則亮起死火燈，但未見司機落車查看，影片至此結束。

執法部門表示，前日中午12時許接獲幼稚園女職員報案，指上址發生交通意外，一輛私家車撞倒一名姓廖（38歲）女子，她右手及腰部受傷清醒送院，其4歲兒子及5歲女兒則腳部受傷，3人俱被送往伊利沙伯醫院治理。姓施（42歲）女司機沒有受傷，留在現場協助調查。