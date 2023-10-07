北環綫主線工程方案刊憲

【本報訊】港府昨日按《鐵路條例》規定，在憲報刊登北環綫主線的相關鐵路方案。工程涉及在現有屯馬綫錦上路站和已規劃的東鐵綫洞站之間興建一條長約10.7公里的連接鐵路，並於凹頭、牛潭尾和新田增設3個中途站。

港府發言人表示，北環綫作為北部都會區的主要交通骨幹，將會連接現有的東鐵綫及屯馬綫，形成一條貫通新界和九龍市區的環狀鐵路，不但改善現有鐵路網絡之間的連接，服務古洞北新發展區及新田科技城，更可釋放凹頭、牛潭尾及新田一帶土地的發展潛力。

料2034年竣工 發言人指，現時在繁忙時段使用路面交通工具來往錦上路站和古洞站一帶地區，需時約60至80分鐘。北環綫主線投入服務後，以鐵路行走相同路程，預計所需時間將大幅減至約12分鐘。擬建北環線主線的建造工程會在鐵路方案獲得批准後盡快展開，預計於2034年竣工。根據《鐵路條例》，公眾可於今年12月5日或之前，就北環綫主線的相關鐵路方案提出反對。此外，任何有可獲得補償權益的人士均可根據該條例的規定申索賠償。該鐵路方案和圖則已上載路政署網頁。