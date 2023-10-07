遭工字鐵擊中困地道 地盤工獲救

【本報訊】事發現場為中九龍幹線、位於油麻地廣東道及甘肅街交界一段的地盤，昨日凌晨約1時，消息指一名39歲南亞裔男工與4名工人，在上址距離地面約25米深的地道清理泥頭及切割鋼筋。期間，一條長約2.5米的工字鐵，懷疑突然鬆脫墮下，男工猝不及防，遭擊中受傷。其他工友見狀，隨即求救並報案。

消防出動兩專隊營救

由於地道連接地面的通道狹窄，事主受傷未能自行攀回地面，其他工友則陪伴傷者等候救援。消防接報後，出動「災難應變救援」及「高空拯救專隊」趕至營救，期間消防員需在地面架起穩固點，繼而以繩索固定事主並把他吊起，至凌晨約2時15分成功救出傷者。獲救男工手腳擦傷、盤骨骨折，由救護車送往伊利沙伯醫院救治後情況危殆。至於事故經過及原因，有待相關部門作進一步調查。資料顯示，中九龍幹線全長4.7公里，採用雙程三線分隔車道的設計，包括長約3.9公里隧道，連接西九龍的油麻地交匯處與東九龍的啟德。發展區和九龍灣道路網，成為貫通九龍中部的幹道。中九龍幹線的建造工程已於2017年底展開，費用預算約420億元，預計於2025年通車。