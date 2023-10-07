外判工多老弱易被剝削 工會促政府檢討制度

【本報訊】有工會昨日發表「檢討政府外判制度」研究報告，發現在2020年至2022年兩年間，康樂及文化事務署、食物環境衞生署、房屋署及政府產業署4部門，共批出458億元外判合約，涉及約二萬名非技術員工人，惟逾三分之一的時薪在49.9元或以下，以外判清潔工月薪14,408.8元為例，對比政府二級工人起薪14,730元仍有距離。該工會促請政府成立非盈利公營市政服務機構，對長期有需要的崗位實施「長期聘用」。

報告指出，政府外判工多為女性、中老年、教育程度偏低，屬於弱勢群體，超過一半人在相同地方工作3年以上，小部分人甚至超過9年；因缺乏議價能力，更易受外判商剝削，當中薪酬偏低、年資不能累積、同工不同酬及工作環境差等，是較多工友投訴的問題。同時，外判制度實行多年，5個外判商幾乎壟斷部分政府部門的外判合約；加上招標競爭性不足，導致外判商為利潤肆無忌憚，壓抑員工福利及降低服務質素。

報告又指，上述4部門兩年共支出約458億元用於採購服務合約，理應可提供更優質的市政服務，但現實不少市民均反映對市政服務的不滿，同時因政府未能掌控人力資源，難以敏捷應對突發公共事件，如極端天氣後的善後工作、應對重大疫情等。

工會倡議成立公營市政服務機構，以員工權益、服務質素、市民滿意度和成本效益等作為職效指標（KPI），接受公眾監督。員工非公務員但待遇相當，最少支付生活工資，改善工友待遇及工作環境，讓工作年資累積，以解決外判的弊處。