已掛3號波小犬逼近 風勢增強勿掉輕心

天文台今早評估發更高信號 隨着熱帶氣旋「小犬」逐步逼近，天文台在昨日下午5時40分改發3號強風信號，預料本港平均風速每小時41至62公里。3號風球至少維持至今日早上8時，天文台隨後會視乎小犬的強度、移動速度，以及與其相關烈風區與香港的距離，評估是否需要發出更高的熱帶氣旋警告信號。

在昨日晚上7時，熱帶氣旋小犬集結在香港之東南偏東約240公里，預料向西移動，時速約12公里，橫過廣東沿岸海域。在過去一小時，大老山錄得的最高持續風速為每小時46公里，最高陣風超過每小時55公里。

專家指風眼已重新形成 小犬的環流緊密，並繼續以颱風強度穩定地向西移近珠江口一帶，本港普遍地區將逐漸吹強風，高地間中吹烈風。天文台預料受小犬及東北季候風共同影響，本港未來兩三日有狂風驟雨，今日至明日風勢會進一步增強，在本港以南近距離掠過，明日時更屬強烈熱帶風暴級別。

天文台亦更新了九天天氣預報的資料，提高今日至下周一（9日）的風力預測，預料普遍吹強風6至7級，稍後離岸及高地間中達8級。根據蒲福氏風級，8級風力屬烈風程度，平均風速達88-103公里。

前天文台台長林超英在社交網站表示，颱風小犬橫過台灣後一度減弱，但是過去幾小時風眼重新形成，現時依然是颱風，並繼續移近，提醒市民「千萬不要給眼前的安靜欺騙」，呼籲切勿放鬆對小犬的戒備。天文台亦提醒市民，盡快完成防風措施，受風暴潮影響，部分低窪地區可能出現淹浸或海水倒灌；低窪地區的市民應為防範水浸做好準備。

熱帶氣旋「小犬」正逐步逼近，昨已掛3號波。 小犬路線圖