涉洪門宴後虛報疫蹤 茶行太子女受審

王詩雅

【本報訊】城中名人官員去年1月於灣仔灣景中心一餐廳參加全國人大代表洪為民的生日派對，事後因有人染上新冠肺炎而令事件曝光，更揭發部分賓客違反口罩令和並無使用「安心出行」，令這場「洪門宴」引起各方關注。有份出席這場聚會的榮源茶行太子女王詩雅事後確診，她涉嫌向衞生署職員提供虛假資料等，被控8項傳票控罪。她不認罪，案件昨在九龍城裁判法院開審。控方撤回當中4罪，王詩雅僅就其餘4罪受審。

8項傳票控罪撤回一半 37歲被告王詩雅，原被控8項傳票控罪，包括一項沒有遵從獲授權人員提供資料的要求，以及7項明知而向獲授權人員或衞生主任提供任何在要項上屬虛假的資料，即拒絕提供她於2021年12月15日至30日的出行紀錄；以及謊稱她在2022年1月4日至7日的行蹤。控方昨日開審前撤回4罪，王現只被控4項明知而向獲授權人員或衞生主任提供任何在要項上屬虛假的資料罪，涉及虛報1月3日赴宴當日的行蹤。

當時在衞生署工作的姓辛女護士長供稱，2022年1月6日早上，收到被告來電，說想補充1月3日的行蹤資料。辛引述被告指，1月3日晚，她坐的士由住所出發，到灣景中心一餐廳交生日禮物給朋友，她跟朋友傾談數分鐘後便離開。她說自己全程有戴口罩，「無坐低無食嘢」，但她的朋友部分沒戴口罩。辛稱，她有向被告確認資料。辯方則向辛指出，被告說畢後，辛並無再核實資料，辛不同意。案件編號：KCS 17695-17702/2022