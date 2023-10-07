輸入18本《羊村》 文員煽動罪囚4個月
【本報訊】一名男子涉嫌收取一個載有18本《羊村》繪本的包裹，今年3月被國安處拘捕。事隔近半年，他被控一項輸入煽動刊物罪，案件昨於西九龍裁判法院再提訊。被告認罪，裁判官接納被告非始作俑者，判被告入獄4個月。
官斥抹黑思想跨代滲透
涉案38歲被告梁俱銘，報稱文員。裁判官判刑時指，涉案繪本以兒童為對象，罪責較重，內容以狼比喻作中央，旨在抹黑醜化中央，若想法滲透於年幼一輩，或造成跨代影響。被告夥同他人輸入刊物，變相助長海外人士繼續出版，危害國安。
被告被控於或約於2023年3月7日，在港連同一個稱為蔡榮達別名「Pan Choi」又名「John Choi」的人，輸入煽動刊物，即18本書（分別是6本名為《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》、《羊村清道夫》、《羊村投票日》、《羊村建築師》及《羊村日報》的書。每款書各3本），具有意圖引起憎恨或藐視中央及/或香港特別行政區政府或激起對其離叛，激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港依法制訂的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛；引起或加深香港不同階層居民間的惡感及敵意；煽惑他人使用暴力；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。案件編號：WKCC 3796/2023
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：