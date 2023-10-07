都大副校監履新 任期3年

【本報訊】政府昨日宣布，接受都大校董會的推薦，委任方正接替李業廣，出任都大副校監，任期由今年11月1日起生效，為期3年。而根據《香港都會大學條例》，校監可根據校董會的推薦委任副校監。經校監授權後，副校監可行使校監的權力和履行校監的職責，包括以大學的名義頒授學位及其他學術名銜。

方正2003年首次獲委任為都大校董會成員，並由2009年至2016年出任校董會主席，帶領都大持續發展成一所全面的綜合型大學。都大歡迎方正獲政府委任為大學副校監，方正則對是次委任深感榮幸，將秉持共同的發展理念及目標，與大學所有成員攜手實現願景，為香港高等教育作出貢獻，都大再創佳績。

文國端出任演藝學院副校長 另外，香港演藝學院公布委任文國端（Gordon Munro）為副校長（學術），並於下周一（9日）正式上任。文國端於音樂藝術學院擁有超過20年行政管理經驗，並在蘇格蘭接受專業音樂訓練，畢業於蘇格蘭皇家音樂學院，獲音樂學士一級榮譽學位，及後取得格拉斯哥大學哲學博士學位。他擁有廣博的專業知識，曾帶領不同表演藝術機構的學術研究和課程發展。

文國端