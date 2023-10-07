欠交兩租賃通知書 劏房業主罰1800元

【本報訊】一名俗稱劏房的分間單位業主，今年5月中旬被揭發沒有在法定時間內，就其兩個劏房的規管租賃提交表格AR2，違反《業主與租客（綜合）條例》的相關規定，被差餉物業估價署提出檢控。

至今9業主違例遭定罪 該業主昨日在東區裁判法院承認兩項控罪，被判處罰款共1,800元。自相關條例生效以來，已有9名劏房業主因違例被定罪。

估價署表示，根據相關條例的規定，規管租賃的業主必須在規管租賃的租期開始後的60日內，向署長提交填妥的表格AR2，以通知該租賃的詳情。業主如沒有合理辯解而拒絕遵從或忽略遵從上述規定，即屬犯罪，可處第3級罰款一萬元，如有關罪行是持續罪行，則可就該罪行持續期間的每一日，另處罰款200元。

發言人又強調，劏房業主必須遵守《條例》下的相關規定；同時提醒劏房租客在《條例》下所享有的權益。

估價署除了跟進舉報個案，亦一直以多管齊下及與其他部門協作的方式主動識別、調查及跟進有關業主涉嫌違反《條例》規定的個案。