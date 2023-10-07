零售協會：中秋 十一 長假旺丁不旺財

【本報訊】政府舉行多個活動推動夜經濟，但成效不似預期。香港零售管理協會主席謝邱安儀昨日總結過去中秋及十一假期零售業生意，指整體市場氣氛不錯，在夜經濟帶動下人流較好；而5大旅遊區的營業額都錄得升幅，但與疫情前相比仍有差距。她坦言旺丁不旺財情況十分常見，生意一定不及人流升幅。

銷售數字遜於疫前 謝邱安儀在電台節目上表示，根據9月29日至10月3日的5日數據，與對上一周對比，本地客的生意額大部分行業只有單位數升幅，甚至出現雙位數跌幅，相信與市民外遊或北上消費有關。至於個別行業及店舖例如家具、家品及鐘錶珠寶，由於低基數效應或金價回落等因素，生意額錄得超過兩成升幅。

而遊客方面，與對上一周同期數字作比較，針對旅客的整體銷售數字普遍上升一至兩成；個別行業生意升幅比較明顯，最高逾六成。以地區來計算，以尖沙咀一帶商戶的生意升幅最為明顯，其次為旺角、銅鑼灣、北面的鐵路沿線、元朗、屯門等等，生意升幅較高。與五一假期對比，十一假期開始時是較好，到後段則停手拉平，對比2018年則仍有差距。

她續指，政府推動夜經濟及舉辦市集，吸引市民外出，但生意額與人流增長情況不符，受到人手短缺問題影響，亦不多商舖願意響應延長營業時間，相信計劃仍然需要時間推動。