政府文書秘書3職系全年招聘

【本報訊】近年公務員流失情況嚴重。位於灣仔稅務大樓37樓的公務員事務局一般職系處招聘中心昨日正式啟用，由即日起為助理文書主任、文書助理及二級私人秘書職系空缺展開全年招聘。所有符合入職條件，包括取得所需學歷資格的香港永久性居民，均可投考上述職位。當局將視乎運作需要及合適申請人數，計劃在未來一年招聘大約2,000人。

加快程序料一年請2000人 公務員事務局局長楊何蓓茵指，截至今年7月底，政府文書與秘書職系的空缺約有2700個，她希望隨着新設的招聘中心，可加快處理相關職系的招聘程序，將招聘時間縮短至4個月，較以往加快半年。她續指，以往3個職系每一至兩年招聘一次，招聘期亦只得兩星期，現展開全年招聘，期望本年度可招聘助理文書主任、文書助理各900名，以及二級私人秘書200名。

楊何蓓茵表示，現時文書職系人員不單止處理一般文書工作，亦有需要兼顧與市民接觸的客戶服務、內部人事、處理牌照申請等工作，但相信文書職系的薪酬待遇不差過市場上同類工作，仍具有吸引力。助理文書主任月薪介乎16,695元至34,060元；二級私人秘書月薪酬介乎17,770元至34,060元；文書助理月薪則介乎14,735元至25,815元。

6學位職系收近1.6萬申請 另外，政府早前展開2023至24年度聯合招聘政務主任、二級行政主任、二級助理勞工事務主任、二級助理貿易主任、二級管理參議主任及二級運輸主任的工作，為期三周，至昨日下午5時截止。楊何蓓茵表示，截至前日共收到6個學位職系聯合招聘約15,700宗申請，較去年總數為多。