騎劫WhatsApp詐騙頻生 籲雙重認證護私隱

提防假冒網頁版 一掃碼帳戶難挽 本港市民手機不離手，大部分人沉醉在社交媒體，惟近日發生多宗盜用通訊軟件帳戶，向聯絡人騙取金錢的電騙案件。私隱專員公署過去一個月接獲5間社福機構和學校通報，指其即時通訊軟件WhatsApp的帳戶遭到騎劫，騙徒更用該帳戶向通訊錄的聯絡人發送騙取金錢的訊息。事件涉及近900名受助人、學生、家長或職員的姓名及手提電話號碼等個人資料。

私隱專員鍾麗玲昨日在電台節目表示，公署已聯絡相關機構及通知受影響人士，5宗事故當中，4宗都發生在最近兩周，相信騙徒是隨機騎劫通訊軟件帳戶。若市民發現通訊軟件資料外洩，就應更改密碼，並啟動雙重認證。如收到的訊息要求轉帳借錢，更應核實對方的身份。

同場的香港資訊科技商會榮譽會長方保僑亦提到，大多數人都沒有為通訊軟件做雙重認證，近期騙徒利用假冒WhatsApp桌面版本，一旦市民掃描詐騙二維碼，帳戶就可能被「騎劫」。騙徒將冒名欺詐其親友，並封存相關對話，令帳戶擁有人難以發覺問題。他建議，若收到親友的借錢訊息，最好打電話予對方確認，同時在掃描或提供資料前，確保有關通訊軟件網站屬於官方。

收匯款訊息 先確認對方身份 私隱專員公署日前指，騙徒會假冒受害人的親友發出WhatsApp訊息，要求受害人轉發帳戶驗證碼，或透過假冒的WhatsApp網站，騙取受害人的電話號碼及帳戶驗證碼，以登入帳戶，繼而冒認受害人向通訊錄的聯絡人發送訊息，騙取金錢或個人資料。

為保障安全，公署呼籲市民啟用WhatsApp的雙重認證功能，定期在WhatsApp設定中檢查已連結裝置，並登出不再使用或不明的裝置連結；切勿向他人透露密碼或驗證碼；在網上搜尋WhatsApp網頁版時，小心留意網頁連結，不要誤按虛假的WhatsApp網頁版。一旦收到他人在WhatsApp要求借錢、匯款或提供個人資料的訊息，應先確認發送者的身份。

鍾麗玲