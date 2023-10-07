醫健：醫健寶庫：中醫藥對流行性感冒的防治

流行性感冒是由流感病毒引起的急性呼吸道傳染病，症狀包括發熱、頭痛、肌肉痛、疲乏、鼻炎、咽痛和咳嗽，或伴有腸胃不適。本港流感一般於1至3月和7至8月流行。流感臨床治療分輕症、重症和恢復期。中醫藥治療流感的優勢主要在輕症與恢復期。

輕症風熱犯衞：發熱或未發熱，咽紅不適，輕咳少痰，無汗；舌質紅，苔薄或薄膩，脈浮數

熱毒襲肺：高熱、咳嗽痰黏咯痰不爽、口渴喜飲、咽痛、目赤；舌質紅苔黃或膩，脈滑數

恢復期：氣陰兩虛，正氣未復：神倦乏力、氣短、咳嗽、痰少、納差；舌脈：舌暗或淡紅，苔薄膩，脈弦細

風熱犯衞治法：疏風解表，清熱解毒，推薦銀翹散合桑菊飲加減

熱毒襲肺治法：清熱解毒，宣肺止咳，推薦麻杏石甘湯加減

氣陰兩虛，正氣未復治法：益氣養陰，推薦沙參麥門冬湯加減

註：如流感發熱，體溫達攝氏38.5度以上，在辨證用藥的基礎上可考慮用青蒿30克加滾水200毫升焗20分鐘後服用，每4小時一次，熱退後停藥。

妊娠婦女及兒童服用中藥治療流感，可參考成人治療方案。需要注意的是，妊娠婦女要避免使用妊娠禁忌藥，治病與安胎並舉，以防流產，注意劑量，中病即止。兒童則可根據兒科規定調整劑量，不宜使用無兒童適應症的中成藥。

香港大學李嘉誠醫學院中醫藥學院高級中醫顧問羅翌

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