生育困擾精神健康 逾半受訪婦女未求助

流產不孕壓力更大 盼社會增理解關懷 最近一項有關「香港婦女生育與精神健康及求助歷程」的研究發現，失胎為其中一項為婦女帶來心理影響的生育健康問題。有44%受訪者因生育問題而遇到精神健康問題，當中逾六成感到情緒困擾，逾四成有焦慮症，近三成有抑鬱；但不足一半人會尋求協助或建議。社會工作及社會行政學系教授陳凱欣表示，婦女面對生育健康問題時未必獲得社會理解，故期望提升公眾對此的認知，明白會帶來的心理影響，讓有需要的婦女獲得適切關顧。

香港大學社會工作及社會行政學系的研究團隊於今年7月至9月經網上問卷，在社交媒體和社區網絡招募，分析356名18歲或以上、曾經歷或被診斷患有生育或生殖健康問題婦女數據，包括約四分之一（26%）曾經歷過流產，其他生育健康問題包括不孕（64%）、多囊卵巢綜合症（39%）和子宮纖維瘤（19%)。研究發現，逾四成半受訪者經歷多於一種生育健康問題，如多囊卵巢綜合症、子宮肌瘤及子宮內膜異位症等。有155名（44%）受訪者表示精神健康受到生育問題影響，從而患上情緒困擾（62%）、焦慮症（44%）及抑鬱症（29%）；逾36%有超過兩種或以上精神健康問題。

不過，即使出現情緒困擾，仍有超過一半（52%）的人未就其情緒困擾尋求幫助。調查又發現，流產經歷和受不孕問題影響明顯預測一個人經歷的情緒困擾程度，在具有流產經歷的受訪者中，多次流產的人比僅經歷一次流產的人更容易出現情緒困擾。

港大設小組支援失胎父母 社會工作及社會行政學系教授陳凱欣表示，生育健康狀況會對婦女產生情緒困擾，對於那些經歷了流產和不孕症的人來說，他們承受更多的情緒困擾，惟當婦女面對生育健康問題未必能獲得理解。她期望，社區可提升對生育相關的精神健康問題認知，肯定因生育健康問題帶來的心理影響，讓有需要的婦女獲得適切關顧。

本月15日是國際失胎紀念日，港大的失胎支援計劃由即日起舉辦失胎關注周公眾教育活動，包括公眾教育講座、失胎父母支援小組及研討會等，促進為失胎父母建立具同理心及關懷的社區。