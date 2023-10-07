組織籲全面檢討 增資源助個案過渡

阮淑茵

【本報訊】龍蟠苑前日發生倫常血案，一名母親疑不堪照顧壓力，持刀向兩子施襲及自殘。精神健康諮詢委員會委員、社區組織協會社區組織幹事阮淑茵表示，悲劇令人心痛，現時很多家長需要緊急照顧或暫顧暫託服務，但是坊間大多未必能及時提供幫助，認為港府應該全面檢討背後配套服務是否足夠，並投放更多資源於過渡安排中。

服務申請流程繁複 阮淑茵表示，現時大多成人宿舍的宿位都需要輪候10年或以上時間，認為有增加的需要，並應理順及簡化申請程序，以及對不同類型及需要個案投放資源提供協助。她續指，智障人士宿位亦嚴重不足，加上目前針對智障人士的緊急照顧服務，流程相對繁複，包括要求家庭提供相關醫生證明，令申請變得困難，她建議容許跟進個案社工發出證明，並及早找出「以殘護殘」等高危家庭，提供額外的支援。

她說，港府今年雖開始展開以照顧者為本的措施及服務，惟認為背後亦需要有足夠配套服務，例如有暫託服務以紓緩照顧者壓力。她促請當局全面檢討及訂定智障人士服務政策，針對部分服務不足，加撥資源，並簡化申請程序及加快流程。她強調，鄰舍支援也很重要，目前已有社工協助訓練社區人士，例如一些區內婦女為照顧者提供支援，但當局則不能只作呼籲，而是要投放資源去發展。