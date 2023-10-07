東呼即應：政策支援隔靴搔癢 照顧者身心俱傷

東呼即應探討港人悲歌 社福界憂慘劇變多 黃大仙一名患有抑鬱症及曾中風婦人，因照顧由宿舍返家居住、患自閉症和智障的孖仔，心力交瘁，壓力爆煲，疑持刀刺傷兩名兒子後自殘刺腹，事件揭示港府支援殘障家庭不足。《東呼即應》探討照顧者欠缺支援問題，有社福界人士指出，一些「以老護老」、「以老護殘」或殘障人士照顧長者個案，近年愈來愈多，更容易被列入高危情況，加上近日發生的慘劇內情雷同，認為政府需多加留意及照顧，及早介入協助。

黃大仙龍蟠苑龍璣閣一名男住戶前日報案，指其妻子及一對20歲孖仔腹部受刀傷，其後由救護員送院治理，執法人員現正調查3人受傷原因。消息指，受傷孖仔就讀特殊學校，有特殊照顧需要，有人疑因為長期肩負照顧責任，導致心力交瘁，壓力爆煲，結果刀傷兒子，再以刀刺腹自殘。

類似照顧者不堪壓力，選擇傷人後再自殘的事件，在過往不時發生，譬如上月秀茂坪一對智障兄弟，疑因母親入院後未能自理，結果餓死家中。今年5月，屯門福亨村路綠怡居亦有一名64歲男子，用膠袋「笠頭」方式，試圖謀殺自幼患腦病，日常起居生活需他人照顧的女兒。

本報調查 四成人指照顧者陷重壓 根據統計，2020年長期病患者佔全港人口24.1%，高達179萬人，照顧者人數之龐大，反映需求之殷切，但照顧者孤立無援，甚至絕望走上不歸路，與當局支援一直不到位有很大關係。有社福界人士表示，一些「以老護老」、「以老護殘」或殘障人士照顧長者個案，近年愈來愈多，情況愈來愈嚴重。該名人士續指，很多照顧者很願意照顧家人，以及承擔照顧責任，但奈何支援不足，有時候非常需要外間幫忙，或在經濟上作出支援，好讓自己休息一下。

本報早前亦進行類似調查，發現40%受訪者指照顧者壓力「爆煲」，但有34%人指出目前卻缺乏危機處理及情緒支援，又有39%人批評照顧者使用政府服務時程序繁複，需經多番審查，政府政策根本沒想到以照顧者為本。適逢勞工及福利局局長上周三於電台節目上大談加強照顧者工作，譬如推出24小時照顧者熱線等，但語音剛落，另一邊廂，倫常慘劇又再「爆煲」，何其諷刺。

弱智人士家長聯會主席黃偉雄亦表示，類近事件曾在3年前發生，可見政府的支援工作在上次事件後未有進步，即使今次個案有個案經理跟進，卻未能阻止事件發生，亦顯示有關工作未到位。他續指，相關人士的青少年寄宿學校與成人宿舍服務不銜接，智障青少年在中六畢業後須遷出寄宿學校，若有需要亦只能延長留宿期至21歲，其後要轉成人宿舍，但成人宿舍輪候平均要等12年，即使有展能中心或庇護工場，但輪候亦同樣需要數年。

回家生活磨合需時 欠系統性訓練 他指，目前相關人士較多依賴為殘障人士提供的地區支援中心，輪候時間大約數個月至一年，但並非只服務智障人士，加上一星期只能提供1、2天服務，認為當局應為有需要人士提供臨時緊急宿舍，才能減輕照顧者壓力。而每年9、10月更是高危月份，因相關人士畢業離校回家居住，家庭便要全天候照顧，照顧壓力隨即倍增，照顧者和被照顧者也要重新適應及磨合，但目前沒有系統性的服務及訓練，建議為這類家庭提供生活適應服務。

他又建議政府成立更高層次機制，建立「個案經理」主動出擊識別高危個案，以及成立殘疾人士委員會，並尋求其他部門跨部門協作，例如關愛隊等，以處理跟進個案，避免部門各自為政局面。

黃偉雄 東網版面新設計一撳即睇 秀茂坪智障兄弟疑因母親入院後未能自理餓死家中。 東呼即應爆料熱線